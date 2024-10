Reggina-Spal: De Rossi con tre squalificati importanti ed una cessione pesante

Riparte il campionato. La Reggina ha ripreso la sua preparazione ormai da diversi giorni per preparare al meglio la sfida contro la Spal, compagine guidata da un altro ex campione del mondo come Daniele De Rossi, decisamente meno fortunato per rendimento rispetto ai colleghi ed ex compagni di squadra Grosso, Inzaghi e Gilardino. Gli amaranto puntano dritti verso la vittoria per confermare la seconda posizione ed anche per invertire un trend che nelle ultime tre partite al Granillo non ha mai visto Menez e compagni riuscire a conquistare l’intera posta in palio.

Gli squalificati del match

Assenze pesanti in casa Spal con tre squalificati importanti che sono il centrocampista Murgia, l’esperto difensore Meccariello e l’esterno Tripaldelli. Insieme a questi il tecnico ha perso uno dei maggiori talenti del calcio italiano passato allo Spezia in serie A, il bravissimo Salvatore Esposito che, nonostante la giovane età, ha nel suo curriculum già più di 100 partite in serie B ed ora si prepara a questa nuova avventura.

Assenza pesante anche in casa Reggina, per la prima volta senza Pierozzi, con Inzaghi che dovrà decidere se regalare l’esordio assoluto in stagione al giovane Bouah o adattare in quel ruolo Cionek.