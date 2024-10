“Zona Amaranto”: tutte le ultime sul calciomercato della Reggina

Sta per concludersi la lunga pausa invernale per il campionato di serie B. L’ultimo appuntamento, quello del 26 dicembre, ha visto la Reggina prevalere sull’Ascoli, riuscendo a chiudere il girone di andata al secondo posto e con la quarta vittoria consecutiva in trasferta. Si torna a giocare al Granillo per dare il via al ritorno, stadio amico che però nelle ultime tre partite ha regalato il misero bottino di due punti, dopo le ripetute vittorie di inizio stagione. Invertire il trend è un imperativo se si vuole continuare a mantenere l’attuale posizione in classifica.

Parleremo di questo e soprattutto di calciomercato nel consueto appuntamento del lunedi sera su CityNow con “Zona Amaranto“, come sempre a partire dalle ore 19,30. Le ultime notizie su un mercato pieno di nomi ma ancora senza nessuna trattativa conclusa per la società amaranto.