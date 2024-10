Calciomercato Reggina: tra rifiuti, attese e mancate richieste, esistono difficoltà nelle uscite

Si chiama pausa di riflessione, momento di attesa o reale difficoltà? Forse un pò tutto se parliamo di una Reggina impegnata a completare l’organico, ma soprattutto a sfoltirlo.

Perchè se è vero che i giocatori cosiddetti fuori dai programmi tecnici non sono insieme al gruppo, a tutti gli effetti sono invece dentro quella che è la contabilità della società e per molti di questi gli ingaggi hanno un peso. Dopo le prime operazioni in uscita, sembrava abbastanza fluida la situazione che, invece, ha iniziato a complicarsi con i primi rifiuti. Forti sono state le reazioni iniziali del Ds Taibi che, adesso, intende invece mantenere un profilo più basso, anzi, ha deciso di non parlarne più. Sono tanti i giocatori che dovranno salutare la Reggina e tranne Mastour tutti dentro la lista Over. Per alcuni di questi ci sono richieste provenienti da più parti ma tra rifiuti, tentennamenti e gradimento di destinazioni differenti, al momento rimane tutto bloccato. Questo comporta al momento uno stop anche a qualsiasi movimento in entrata.