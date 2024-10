Calciomercato: tra Reggina, Avellino e Montalto manca un solo si

Attesa per il finale di mercato. Due nomi su tutti in entrata, ma attenzione alle sorprese

Ultimi due giorni di calciomercato con la Reggina maggiormente preoccupata a cedere i calciatori fuori dal progetto per poi portare a termine una o due operazioni in entrata. I nomi sono i soliti noti e cioè Hernani e Bayeye, ma non è escluso che possa venire fuori qualcosa di diverso nel finale.

Le operazioni in uscita

Tornando alle cessioni, tutto fatto tra la Reggina e l’Avellino per Adriano Montalto. L’attaccante, ancora sotto contratto con la società amaranto per altre due stagioni, sta temporeggiando rispetto al forte corteggiamento della società irpina. Ovviamente per entrambe sarebbe la soluzione ideale con i campani che andrebbero a rafforzare sensibilmente il reparto offensivo e la Reggina che si libererebbe di un calciatore fuori dal progetto. Non bussa nessuno per Laribi e si aspetterà fino all’ultimo per capire se si riuscirà a trovargli una sistemazione, altrimenti si procederà con la rescissione.