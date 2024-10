Calciomercato Reggina: almeno quattro le entrate. Problemi seri per le uscite

Nelle idee della Reggina c’è un piano preciso da mettere in atto in questa sessione di calciomercato, ma come spesso accade, tra il dire ed il fare… E si, perchè come ripetutamente dichiarato dal ds Taibi, bisognerà operare senza margini di errore, ma allo stesso tempo senza alcuna disponibilità economica nell’acquisizione di qualsiasi cartellino. Ed allora si va alla ricerca di quelle operazioni stile Giraudo che possano consentire di arrivare all’obiettivo senza alcun esborso economico.

Gli obiettivi della Reggina

Questo ovviamente aumenta le difficoltà, l’esempio più evidente è rappresentato dall’esterno Orozco per il quale tutto sembrava già fatto, tranne poi subìre un forte rallentamento che oggi ne mette la trattativa in stand by e non è escluso che sul calciatore possa intervenire anche qualche altra società. Due difensori uno giovane ed uno più esperto, un centrocampista ed almeno un esterno da consegnare a mister Toscano, sono queste le priorità, ma per il momento è arrivato solo l’esterno sinistro Giraudo in sostituzione di Liotti.

Il problema Menez

Lombardi è una idea che la Reggina sta cercando di portare avanti, giocatore di qualità, comunque Over e mai utilizzato dalla Lazio nel corso di questa stagione, quindi da verificare anche le sue condizioni, tenuto conto che oggi alla Reggina servono giocatori pronti, anzi di più. E poi le uscite, il nodo più complicato come spesso accaduto in queste ultime sessioni di calciomercato. Sui vari Gavioli, Amione e qualche altro non dovrebbero esserci particolari problemi, diverso il discorso riguardante gli Over. Laribi non ha mercato, l’Ascoli ha momentaneamente smentito un interessamento per Ricci, su Regini timidi approcci dalla serie C. E poi la solita questione riguardante Menez. Pende sulla sua posizione quel Decreto Crescita (stranieri di rientro) che in fatto di tassazione ha agevolato la Reggina dal punto di vista contrattuale, ma che ora diventa un problema sulla sua eventuale cessione. Il trasferimento all’estero comporterebbe la perdita di quei diritti, in Italia sarà quasi impossibile la sua collocazione.