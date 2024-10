Calciomercato: due società di B interessate a Micai. La Reggina lo lascia partire?

Se la società decide di puntare sul giovane Turati, allora l'ex Salernitana potrebbe chiedere di andare via

Un percorso a fasi alterne quello di Alessandro Micai con la maglia della Reggina. Protagonista di un buon rendimento iniziale, ha pagato ad altissimo prezzo la reazione su Birindelli dopo il calcio di rigore assegnato al Pisa che ha di fatto chiuso quell’incontro e lasciato gli amaranto in dieci. Da quel momento mister Aglietti, dopo che l’estremo difensore ha scontato il doppio turno di squalifica, lo ha sempre mandato in panchina prefendogli Turati.

La Spal interessata a Micai

Cambio tecnico, l’arrivo di Toscano e la conferma tra i pali ancora del giovane portiere del Sassuolo. Poi l’ondata di covid che ha colpito quasi tutti i componenti l’organico, compresi i due portieri. Micai è il primo a riprendersi, Turati arriva solo qualche giorno prima della gara contro il Brescia. La prestazione dell’estremo difensore ex Salernitana è di livello, evita alla Reggina un passivo molto più pesante con almeno tre grandi interventi ed è incolpevole sulle reti subìte. Cosa abbia in mente la società non possiamo saperlo, di sicuro Micai è apprezzato ed infatti su di lui secondo quanto riferisce Il Resto del Carlino, ci sarebbe la Spal fortemente interessata. Alla finestra anche il Vicenza.