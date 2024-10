Calciomercato: i dieci colpi attesi in questa settimana. C’è anche la Reggina

Due settimane piene di calciomercato, si ricorda che questa sessione invernale chiuderà il prossimo 31 gennaio, ma la serie B scenderà in campo solo il 22, poi effettuerà un turno di riposo. Secondo quanto scrivono i colleghi di TMW, questi potrebbero essere i colpi di questa settimana:

I colpi che si possono chiudere

Francesco Cassata – Dal Genoa al Parma: è giunta al termine la trattativa per il trasferimento del centrocampista in gialloblù. Nella giornata di oggi il calciatore sarà infatti a Parma per le visite e la firma prima di aggregarsi al gruppo di Iachini.

Cristiano Lombardi – Dalla Lazio alla Reggina: una trattativa nata nelle scorse ore che potrebbe portare presto a una fumata bianca. L’esterno, fuori squadra in biancoceleste, potrebbe essere il rinforzo di qualità che i calabresi cercavano. Il trasferimento sarà sulla base del prestito.

Federico Proia – Dal Vicenza alla SPAL: presto Venturato potrà riabbracciare uno dei suoi pupilli a Cittadella. Il centrocampista avrebbe infatti detto si al club estense e ora i due club starebbero cercando un accordo sulla formula visto l’esborso estivo dei veneti per acquistarlo.

Alex Blanco – Dal Valencia al Como: l’accordo è stato trovato nei giorni scorsi, ma solo oggi il club lariano ufficializzerà l’arrivo dell’ala mancina che era in scadenza di contratto con il club iberico.

Michael Folorunsho – Dal Napoli al Pisa: sta per concludersi anche la trattativa per vedere il fantasista italo-nigeriano in nerazzurro. Dopo una prima parte di stagione non esaltante con la maglia del Pordenone il classe ‘98 va a rinforzare la capolista.

Jacopo Petriccione – Dal Pordenone al Benevento: Dopo Farias e Forte in attacco ecco un rinforzo in mediana per Caserta. Si tratta del centrocampista di proprietà del Crotone che dovrebbe sbarcare nei prossimi giorni in Campania.

Dejan Vokic e Giuseppe Di Serio – Dal Benevento al Pordenone: Percorso inverso invece per i due giocatori offensivi sanniti. Il fantasista e l’attaccante arriveranno in prestito come contropartita per il

centrocampista Petriccione.

Raul Asencio – Da svincolato al Lecce: una trattativa già definita e finora mai chiusa a causa del Covid-19 che ha bloccato l’attaccante, positivo da due settimane, in Spagna. Lo spagnolo tornerà così in Italia per dare a mister Baroni un’alternativa valida a Coda.

Tiago Casasola – Dal Frosinone al Cosenza: l’esterno argentino è pronto a tornare in rossoblù da quel Occhiuzzi che lo fece brillare un paio di stagioni fa. Il Cosenza ha fatto tutto quello che poteva per chiudere l’accordo, ma prima il Frosinone deve trovare un sostituto. In settimana si può chiudere.

Felix Correia – Dal Parma alla Cremonese: L’esterno offensivo è in uscita dal club ducale dove non ha trovato grande spazio e potrebbe andare a rinforzare una Cremonese che in questi anni ha pescato spesso, e bene, da quella Juve U23 allenata dal tecnico Pecchia, ora sulla panchina grigiorossa. Trattativa non in dirittura d’arrivo, ma che può subire un’accelerazione in settimana.