Calciomercato Reggina: adesso è ufficiale, Mazzarri conferma Altare

La Reggina era convinta di aver risolto con largo anticipo e sorprendendo tutta la concorrenza, il problema legato alla difesa. Con il Cagliari e Giorgio Altare accordo totale per il trasferimento dei giovane difensore in amaranto, passaggio che sarebbe avvenuto in questa sessione di calciomercato. Poi si verifica l’imponderabile e per una serie di coincidenze, il tecnico Mazzarri, privo di molti titolari ed in attesa di Goldaniga, lancia nella mischia il ragazzone di Bergamo classe 98 ed in occasione dell’esordio lascia il segno con il Cagliari che vince dopo un lungo digiuno. Casualità? Assolutamente no, perchè la partita successiva Altare schierato nuovamente da titolare sfoggia un’altra grande prestazione ed i rossoblu vincono ancora.

Altare resta a Cagliari, parola di Mazzarri

E’ esattamente in quel momento che, interpellato il suo procuratore Silvano Martina, dichiara il cambio di rotta da parte della società isolana, soprattutto per volontà del proprio tecnico. La conferma ufficiale arriva nella giornata di ieri con il Cagliari che perde di misura e su rigore contro la Roma mentre per Altare si registra la terza grande partita consecutiva. A precisa domanda mister Mazzarri ha risposto: “Altare rimane con noi, ha sorpreso tutti. Non è così semplice per un ragazzo della C giocare così in A“. Discorso definitivamente chiuso.