Calciomercato Reggina: servono rinforzi già dalla prossima con il Monza

Dopo un girone si tracciano i primi bilanci. La Reggina ha chiuso a quota ventitre, con un grande avvio ed una seconda parte pessima, caratterizzata da ben sei sconfitte nelle ultime sette gare, addirittura cinque battute d’arresto consecutive al Granillo. Nel frattempo si è cambiata anche la guida tecnica, un minimo di reazione a Como, poi per una serie di fattori, compresi i numerosi contagi all’interno del gruppo squadra, si è tornati all’antico con il Brescia.

Servono rinforzi da subito

Si è detto di tutto e di più, si è rivolta anche l’accusa di scarso impegno ai calciatori. Le motivazioni che hanno portato a questo crollo sono ovviamente diverse, ma alla base c’è da registrare una squadra con determinate caratteristiche che poco si sposano con un campionato difficile, di grande corsa e dinamicità come la serie B. C’è da credere ai calciatori quando sostengono di aver profuso il massimo dell’impegno, ma tranne qualche eccezione, per molti sono proprio le caratteristiche a limitarne il rendimento sul piano dell’aggressività e della velocità. Per tale motivo, se si vuole cambiare registro prima di affondare nella parte più pericolosa della classifica, è necessario effettuare immediatamente alcuni inserimenti, giocatori seppur giovani, ma pronti e di categoria, per dare un altro passo a questa Reggina, troppo lenta, prevedibile e spesso infilata come il burro dagli avversari.