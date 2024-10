Calciomercato Reggina: salutano anche Farroni e Vasic

Giornata senza soste per il Ds Taibi che, dopo l’incontro con il Sassuolo per discutere di Brignola e confermare il forte interessamento per Stefano Turati, il dirigente amaranto in serata ha definito anche il passaggio di Farroni e Vasic alla Vis Pesaro. Si è di fatto allo scambio dei documenti tra le due società, mentre ferma è rimasta la posizione di Daniele Gasparetto che ha per il momento rifiutato il trasferimento.

Prossime tre uscite in attesa di altre entrate

Viaggiando con la logica delle ufficializzazioni quasi in parallelo tra le entrate ed uscite, non appena verranno ufficializzate queste ultime e probabilmente anche quella di Guarna all’Ascoli, potranno essere annunciati altri colpi in entrata.