Calciomercato Reggina: dialoghi con il Sassuolo. Chi si avvicina e chi si allontana

Con il Sassuolo diverse le trattative in piedi. A breve le definizioni

Altra giornata di grande lavoro per il Ds Taibi. Dialoghi continui con il Sassuolo per alcune trattative ancora aperte e qualche altra che invece può ritenersi chiusa.

Si continua a discutere con il Sassuolo

Intanto il giovane Stefano Turati che, tranne clamorosi ribaltamenti, sarà il giovane portiere della Reggina da affiancare a quello più esperto ancora da prendere. Poi le attenzioni sugli esterni offensivi. Per Federico Ricci la strada è complicata e per stessa ammissione del Ds le possibilità che diventi un giocatore amaranto si sono al momento affievolite, mentre prende sempre più corpo la trattativa per consegnare a mister Aglietti l’altro forte esterno Enrico Brignola. Il Sassuolo ha dato la propria disponibilità al trasferimento, si attende l’ok del calciatore.