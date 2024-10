Calciomercato Reggina: è fatta per Folorunsho e non è l’unico che arriva

Come scritto nei giorni scorsi e confermato questa mattina, c'è anche l'esterno di esperienza. E non è finita

La Reggina ha chiuso in maniera positiva il lungo inseguimento. Perso la scorsa estate per i motivi che abbiamo più volte raccontato, questa volta è arrivata prima degli altri e nonostante una concorrenza di primo livello, grazie anche alla ferma volontà del calciatore, è riuscita a riportare in amaranto Michael Folorunsho. Un elemento prezioso nel nuovo scacchiere tattico di mister Stellone, un calciatore che può essere impiegato in diverse zone del campo, quindi una risorse di straordinaria importanza.

Due nuove frecce per Stellone

Legata all’operazione Folorunsho, anche quella di Kupisz, così come vi abbiamo raccontato in questi giorni. In attesa di gioventù e gamba sulle corsie esterne, la società amaranto si assicura un altro elemento che conosce in maniera profonda la serie B e che, oltre a piacere moltissimo al Ds Taibi, è di assoluto gradimento anche del tecnico. Nelle prossime ore si attende la comunicazione da parte della società amaranto che non ha ancora chiuso questa sessione e spera fino al 31 di gennaio di poter arrivare anche al promettente Ciervo, al momento bloccato dal Sassuolo. Un altro difensore giovane, un esterno di gamba e forse anche una seconda punta gli altri obiettivi.