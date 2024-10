Calciomercato Reggina: definito l’accordo per l’esterno d’esperienza

Entro questa settimana arriveranno alcune ufficializzazioni. Attesa anche per Folorunsho

In attesa di capire come si evolverà la questione Orozco e con Ciervo che si allontana, la Reggina è tornata su un vecchio pallino del Ds Taibi per rinforzare le corsie esterne.

Folorunsho e Kupisz in arrivo

Nel pomeriggio di ieri il dirigente amaranto ha lavorato intensamente e dovrebbe aver intanto sbloccato la situazione con il Napoli per Folorunsho e chiuso l’accordo con il polacco Tomasz Kupisz. Quest’ultimo da sempre apprezzato dalla Reggina, classe 90, vanta una lunga esperienza nel campionato italiano avendo militato in diverse squadre come Cittadella, Brescia, Novara, Cesena, Ascoli, Livorno, Bari, Trapani, Salernitana e Pordenone. Salvo ripensamenti dell’ultimo momento, il giocatore a breve diventerà amaranto.