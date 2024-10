Calciomercato, Reggina scatenata: preso Aya, più vicini Folorunsho e Kupisz

“La nuova Reggina targata Stellone è sempre più vicina al centrocampista Michael Folorunsho di proprietà del Napoli e in prestito al Pordenone. Si attende solo il via libera del club azzurro per il ritorno del classe 1998, che ha già vestito la maglietta amaranto nella stagione 2020/21.

Sull’asse Reggina-Pordenone c’è però anche un altro affare in ballo. Nel mirino della società amaranto c’è infatti anche Tomasz Kupisz, centrocampista polacco che piace tanto a Stellone”.

fonte: gianlucadimarzio.com