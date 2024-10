Calciomercato Reggina: per il centrocampo un possibile ritorno?

Nessuno tra Barillà, Porcino e Mungo sarà disponibile alla prima del prossimo campionato. I tre dovranno scontare la squalifica, Mungo addirittura ben tre giornate. Questo è un semplice presupposto, quello più importante, invece, è irribustire la linea mediana, quella necessità di avere titolari e alternative più o meno sullo stesso livello, se si vuole lottare per la vittoria del campionato.

Per questo motivo il DT Bonanno sta cercando di sondare tra i calciatori migliori per la categoria e già detto di Maldonado, al Campobasso con Pergolizzi la scorsa stagione, secondo quanto riferito da Gazzetta del Sud, in cima alla lista dei desideri ci sarebbe Cosimo Forgione. Il centrocampista è nativo di Reggio Calabria e ha giocato nella Reggina nella stagione 2015-16, oltre ad aver fatto la trafila nel settore giovanile. Ottima la sua ultima stagione al Chieti. Mister Pergolizzi lo conosce bene avendolo avuto al Marsala. Ricordando sempre che si è in attesa venga ufficializzato Mohamed Laaribi.