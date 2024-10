Calciomercato Reggina: i calciatori che da oggi non sono più in organico

Sei le uscite certe in questo momento, mentre in settimana si attende qualche movimento in entrata

Si apre ufficialmente oggi il calciomercato, anche se come spesso accade, le trattative fra società e calciatori sono avviate da tempo. Ma formalmente da questo momento è possibile sottoscrivere contratti, in modo particolare in serie D dove molte volte gli accordi verbali poi rischiano di saltare all’attimo della firma.

C’è movimento in casa Reggina e in questa settimana si attendono le prime notizie ufficiali in entrata. Salvo clamorosi ribaltamenti i primi due nomi dovrebbero essere quelli dell’esterno Riccardo Malara classe 2005 e del centrocampista Laaribi. E sempre in questa settimana è attesa la presentazione del tecnico Rosario Pergolizzi.

C’è chi invece a partire da oggi non farà più parte dell’organico amaranto, parliamo di quei calciatori in scadenza come Lika, Bolzicco e Velcea e quelli che andranno via per fine prestito come il portiere Fecit e i due terzini Martiner e Rana. Insieme a questi poi ci saranno diverse valutazioni da fare su quei calciatori in scadenza nel 2025, ma fuori dal progetto tecnico. Sarà meno facile liberarsene.