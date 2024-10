Calciomercato: Reggina, il procuratore di Baclet non ha dubbi sul futuro dell’attaccante

Obiettivi importanti, forse troppo, visto che si parla di giocatori militanti in cadetteria. E così, per la seconda volta in pochi giorni, arrivano gli interventi dei procuratori a frenare entusiasmi e possibili trattative. Dopo Ciccio Cosenza, pare che un altro obiettivo sia irraggiungibile e risponde al nome di Baclet, l’attaccante per il quale il DS Taibi sarebbe disposto a fare un importante investimento.

Sulla questione è intervenuto il procuratore del calciatore De Rosa, intervistato dai colleghi di calabriasport24.net:

“Ho sentito varie squadre interessate al ragazzo, molte gareggiano in C e tra queste c’è la Reggina. Il ragazzo non è sul mercato dunque non si muoverà da Cosenza”.