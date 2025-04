Locri-Reggina con profili di criticità. Le misure organizzative per i tifosi

Ricordiamo che l'incontro si giocherà in anticipo per le festività pasquali

L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha inserito anche Locri-Reggina, in programma giovedì 17 aprile, tra le gare che presentano profili di criticità relativi all’ordine pubblico.

Leggi anche

Il comunicato

Per l’incontro di calcio di Serie D “Locri – Reggina 1914“, in programma il 17 aprile 2025, caratterizzato da profili di criticità, il Questore di Reggio Calabria, a seguito di una riunione tecnica cui dovranno partecipare entrambe le società sportive, vorrà valutare la fattibilità delle seguenti misure organizzative da adottare a cura delle stesse, come indicato dalla medesima Questura: