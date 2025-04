Reggina: Trocini esalta il gruppo, poi parla di Capomaggio, Laaribi e Dall’Oglio

Mister Trocini in conferenza stampa esalta la forza del gruppo, poi entra ne dettaglio di alcuni singoli. “Mi aspetto che la squadra continui così. Certi risultati non si ottengono se non si ha un gruppo come quello della Reggina. Molto spesso ci si dimentica chi gioca meno che più essere decisivo e non solo quando si scende in campo. C’è gente positiva, spinge in allenamento, ci mette in difficoltà nelle scelte e quando viene chiamato in causa dà sempre il massimo, fermo restando che da quando ci sono cinque cambi, i titolari sono quindici e anche di più. In questo senso mi sento fortunato.

Capomaggio? Si è preso qualche licenza sbagliando, ma la condizione fisica determina anche su quello che si pensa di poter fare e che invece alcune volte non riesce per una condizione fisica non ottimanel ci stiamo lavorando.E’ un ragazzo che si applica molto, dopo qualche errore iniziale, ha fatto delle chiusura importanti e nonostante abbia una stazza fisica notevole, è molto veloce. Ha grossi margini di miglioramento. La nostra è una difesa strutturata ma non lenta.

Dall’Oglio rientra certamente tra i convocati e come lui c’è anche Forciniti che sta crescendo, Laaribi ha caratteristiche uniche e nonostante possa avere delle difficoltà fisiche lo faccio giocare, ci dà molto equilibrio, questo è un gruppo con tanti giocatori di qualità”.