Reggina, Trocini: ‘Abbiamo diversi calciatori acciaccati. Due sicuramente fuori’

Cinque giornate alla conclusione del campionato con la Reggina che continua la sua rincorsa al primo posto. Domenica altra sfida delicata contro il Pompei, presentazione dell’incontro affidata a mister Trocini: “E’ stata una settimana simile alla scorsa, momento nel quale i calciatori stanno spingendo molto e ci sono purtroppo anche diversi acciacchi. Certamente fuori Adejo e Giuliodori e Laaribi non sta benissimo. Dall’Oglio rientrerà tra i convocati e Forciniti sta crescendo. Comunque sempre vogliosi di battagliare. Un insieme di fattori può portare a prestazioni come il secondo tempo contro la Vibonese, e certamente tra queste anche il dover vincere per forza.

Si convive con questa situazione, siamo abituati e continuiamo in questo senso. Il Pompei sta bene, forse il suo momento migliore della stagione, giocheremo su un sintentico stretto e quindi immaginiamo ci possano pressare. Tutti hanno voglia di fare una grande partita contro di noi, stiamo qui a ripetere sempre le stesse cose. E’ vero, stiamo facendo un grande campionato, ma poi ci sarà un risultato finale che condizionerà comunque ogni giudizio. Non è possibile oggi tirare le somme. Se vinci sei forte, se non vinci sei nei guai, sicuro stiamo sputando sangue, un gruppo unitissimo insieme ad una città che ci sta dando una forza enorme. Con Il Sambiase senza quella spinta forse non avremmo vinto“.