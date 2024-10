Calciomercato Reggina: il talento Fabbian, soffiato alla Juve, ora vale 20 milioni

Bravo, anzi bravissimo. Impiegato all’inizio della stagione tra i titolari per una serie di circostanze, non è più uscito da quel rettangolo di gioco, impressionando per primo il proprio allenatore, Inzaghi e poi tutti gli addetti ai lavori, a suon di gol e prestazioni. Giovanni Fabbian è già uomo mercato ed il sito specializzato calciomercato.com, ne racconta brevemente la sua storia, tra la capacità dell’Inter di soffiarlo alla Juve, fino alla sua attuale valorizzazione:

“…Da talenti che inspiegabilmente non avevano rubato l’occhio come altri nei settori giovanili, ma che all’esordio tra i professionisti si affermano come veterani, lasciando indietro i predestinati. Quelli per cui c’è già la fila dei club all’ultima partita stagionale della Primavera.

È un po’ la sintesi della storia di, centrocampista classe 2003 che ha trascorso gli ultimi 4 anni nelle giovanili dell’È arrivato dal Padova, frutto del lavoro di scouting portato avanti da Giavardi, che all’epoca riuscì a soffiarlo alla Juventus. Ha chiuso la trafila nerazzurra da campione d’Italia, vincendo, a, la finale scudetto contro laPrima di, un altro allenatore si era accorto di lui:Un altro che un pò di calcio ad alti livelli lo ha respirato. L’ex difensore rumeno ha allenatoper 4 anni all’ed è sempre stato il perno delle sue squadre, fino a portarlo avanti in Primavera. E sempre Chivu, a chi credeva più in altri prospetti, ha sempre detto: “”, facendo riferimento proprio a, che adesso è tra i primi cinque 2003 più forti in Italia.

Cinque gol in questa prima parte di stagione, ma anche tanta tanta sostanza e fisicità lì nel cuore del centrocampo della Reggina che, un po’ come lui, non partiva con i favori della critica, mentre adesso si trova al secondo posto in classifica, in piena corsa promozione. E adesso, per Fabbian, arrivano anche le attenzioni del mercato. Per l’Inter non ci sono dubbi, in viale della Liberazione sono certi che il valore di Fabbian sia già molto vicino ai 20 milioni di euro, per quello che è stato il suo impatto alla prima esperienza in B e per quello che è il panorama calcistico italiano attorno a lui. Chi conosce bene il ragazzo dice che lui a queste cose neanche pensa. E questo è senza dubbio un’altra bella notizia, per l’Inter, per la Reggina e per lo stesso Fabbian“.