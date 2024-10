Calciomercato Reggina: le alternative a La Mantia secondo il Corriere dello Sport

La Reggina è impegnata sul calciomercato ed il Ds Taibi è partito da Reggio questa mattina in missione a Milano per provare a concludere tutti quelli che sono gli obiettivi da raggiungere in entrata ed in uscita. Un tassello per ogni reparto con le attenzioni rivolte soprattutto a quello offensivo per affiancare a Menez e Gori, in attesa di Galabinov, un centravanti che possa garantire gol e peso in attacco. Negli ultimi giorni Alfredo Pedullà ha scritto di un desiderio manifestato da parte di Andrea La Mantia alla società di appartenenza di poter indossare la maglia amaranto, anche se con una certa insistenza il tecnico De Rossi ha ribadito la volontà a trattenerlo.

Secondo quanto riferisce oggi il Corriere dello Sport, la società pare si stia muovendo su eventuali alternative, individuate in La Gumina attualmente in forza al Benevento ma di proprietà della Sampdoria e Ilija Nestorovski dell’Udinese. Nei giorni scorsi erano arrivate delle smentite sull’interessamento verso questi due calciatori, il mercato e gli eventi potrebbero aver fatto cambiare idea.