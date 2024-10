Calciomercato Reggina: dopo Laaribi altro centrocampista in arrivo?

In attesa degli Under, si lavora per irrobustire centrocampo e attacco

Un allenatore, Rosario Pergolizzi, tre giocatori in attesa di poter mettere la firma sui contratti prima di essere ufficializzati. Parliamo dell’esterno 2005 Malara (in foto), il centrocampista Laaribi e l’attaccante Barranco. E in questi giorni si sta lavorando per un ritorno, quello del centrocampista Cosimo Forgione, nativo di Reggio Calabria e già alla Reggina nella stagione 2015-16.

Sembrava inizialmente solo una idea che con il passare del tempo, insieme alla volontà del calciatore di tornare a indossare la maglia amaranto, si è trasformata in una trattativa che a breve potrebbe concludersi positivamente.