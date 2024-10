Calciomercato Reggina: si punta su un portiere Under

Dopo i primi colpi messi a segno, al momento uno per reparto (Malara, Laaribi e Barranco), la Reggina si muove anche sul fronte Under. Ricordiamo che a partire dalla prossima stagione l’obbligo di impiego scende a tre e comunque sempre in campo ci dovranno essere minimo un 2004-2005 e 2006. Ad oggi in organico non sono moltissimi i giovani ufficialmente a disposizione di Pergolizzi, quindi Cham (2005), Zucco (2004), Belpanno (2004), Simonetta (2006) e Perri (2005), un numero che dovrà come minimo raddoppiarsi e vedere inserito anche il portiere, o forse due.

Il tecnico preferirebbe un Under tra i pali per sfruttare quanti più Over possibili come giocatori di movimento e in questo senso il Dt Bonanno si sta muovendo. Patti chiari sin da subito, per questo motivo ci sarà un nuovo confronto tra la società e Martinez per capire anche la volontà del portiere, sotto contratto fino al 2025. La scorsa stagione l’esperto estremo difensore non ha gradito particolarmente l’alternanza con Velcea.