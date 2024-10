Calciomercato Reggina: non solo Bruno Barranco per l’attacco

Il calciomercato è aperto ufficialmente dal primo di luglio e in attesa si possano ufficializzare le operazioni, arrivano le prime notizie riguardanti i movimenti in entrata per la Reggina. Già detto di Malara e Laaribi, l’ultimo colpo è rappresentato dalla trattativa di fatto chiusa con Bruno Barranco. L’attaccante è reduce da una doppia esperienza in serie D con Albenga e Folgore Caratese, dove ha collezionato ben 2o reti, divise quasi in parti uguali nella stagione. Definito “Barrancuda” per la capacità di essere letale in area di rigore, sarà uno degli attaccanti a disposizione di mister Pergolizzi che, alla società, ha chiesto due centravanti di valore, da aggiungere alla batteria di esterni offensivi.

Leggi anche

E il patron Ballarino ha dato disponibilità al DT Bonanno anche per il secondo acquisto verso il quale ci si è già mossi da tempo, sempre sotto traccia e con la speranza di poterlo consegnare al tecnico prima dell’inizio del ritiro. Probabilmente, però, il lavoro più complicato per il direttore, sarà quello di trovare collocazione a due calciatori che oggi sarebbero fuori dai programmi tecnici e in scadenza di contratto nel 2025. Parliamo di Rosseti e Marras. Il primo, dovesse rimanere, rischia di diventare un problema serio.