Calciomercato: la Reggina insiste per Loiodice. Le ultime

La Reggina è alla ricerca di uomini gol. Che siano centravanti puri o calciatori con caratteristiche fisiche non esattamente da attaccante poco importa, purchè garantiscano reti. E tra i profili su cui si sta lavorando c’è certamente Nicola Loiodice, grande protagonista della cavalcata dell’Altamura, conclusasi con la promozione in serie C.

Loiodice non è un centravanti puro ma vede benissimo la porta ed è quasi implacabile sui calci piazzati. Secondo quanto riferiscono i colleghi di seried24.com, i contatti sono già avvenuti: “La Reggina vuole adesso programmare la prossima stagione. E la squadra calabrese pensa già a dei possibili top player da inserire in rosa: tra questi c’è Nicola Loiodice, fantasioso giocatore offensivo reduce dalla vittoria del campionato con l’Altamura.

Dopo l’interesse dei giorni scorsi, le due parti stanno continuando a dialogare. La Reggina insiste per averlo, il calciatore continua a pensarci il contatto è costante. Il calciatore piace al club calabrese, che sta provando a convincerlo per costruire una rosa di primo livello“.