Calciomercato Reggina: il Ds della Spal Lupo, spiega il no per La Mantia

La Reggina ha inseguito per lungo tempo l’attaccante La Mantia, riuscendo ad ottenere anche la disponibilità del calciatore. Sembrava tutto fatto ed invece il tecnico De Rossi, insieme alla società, ha deciso di non lasciare andar via il calciatore. Il ds Fabio Lupo a Radio Sportiva spiega come è andata: “La soddisfazione è doppia perchè siamo riusciti anche a resistere ad alcune tentazioni. Per La Mantia erano arrivate offerte importanti dal Pisa e dalla Reggina ma noi abbiamo voluto fortemente trattenere il calciatore, uno dei nostri pezzi migliori. Quindi siamo contenti anche per il nostro mercato “difensivo“.