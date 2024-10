Calciomercato Reggina: dopo Marchi, pronta un’altra uscita

Ancora nulla di ufficiale, ma di fatto è conclusa l’operazione che porterà il difensore Paolo Marchi al Piacenza a titolo defintiivo. Il giocatore era passato agli emiliani la scorsa estate e dopo la buona stagione disputata, la società biancorossa ha inteso formulare una nuova proposta a Marchi che, fuori dai programmi tecnici della Reggina e per essere stato benissimo nello scorso campionato, ha accettato il trasferimento.

Un altro giocatore molto richiesto è l’estremo difensore Farroni. In tempi non sospetti ce lo aveva detto il ds Taibi che tra coloro presenti nella lista dei partenti, il portiere era quello tra quelli i più attenzionati. Un buon finale di stagione alla Juve Stabia e qualità che anche alla Reggina gli sono state riconosciute, oggi lo mettono al centro di una serie di interessi, tra cui quelle già annunciate del Gubbio ed appunto la stessa Juve Stabia. In ordine di uscita dovrebbe essere il prossimo. Si attendono notizie anche per il difensore Marco Rossi.