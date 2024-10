Reggina: pronta la prima cessione di questa sessione di calciomercato

Avviata l'opera di sfoltimento dell'organico della Reggina. Via tutti i calciatori fuori dal progetto tecnico

Si sta per definire in queste ore il passaggio a titolo definitivo del difensore Paolo Marchi al Piacenza, già protagonista in prestito con i biancorossi nella scorsa stagione. Lo avevamo anticipato qualche giorno addietro, adesso la conferma della conclusione della trattativa arriva dai colleghi di sportpiacenza.it:

Il difensore Paolo Marchi al Piacenza

“Il difensore Paolo Marchi sarà nuovamente biancorosso. E’ stato raggiunto un accordo con la Reggina, il giocatore si trasferirà a titolo definitivo in via Gorra (è pronto un biennale) e questo è un tassello molto importante per la difesa perché con il buon esito di questa operazione la retroguardia è praticamente (quasi) completata”.