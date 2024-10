Calciomercato Reggina: Mastour lancia un messaggio sui social

Dopo le difficoltà di un percorso calcisticamente assai precoce, l’arrivo alla Reggina sembrava la dimensione ideale per il rilancio del talento di Hachim Mastour.

Mastour tra i calciatori in uscita

Contratto triennale per lui e la speranza anche della società di poter nuovamente valorizzare un calciatore smarritosi con il passare del tempo ma ancora giovanissimo. Alla sua prima stagione in amaranto solo poco più di venti minuti in serie C, in quella straordinaria cavalcata che portò gli amaranto in serie B. Poi il buon inizio di stagione in cadetteria, fino alle nuove difficoltà combacianti con quelle della squadra e quindi il prestito al Carpi dove non è riuscito a brillare. Secondo la Reggina sarebbe fuori dai piani tecnici e per lui si sta cercando una sistemazione.

“Ho bisogno di un club che creda in me, il calcio è la mia vita“. Così il centrocampista della Reggina in un messaggio su Instagram.