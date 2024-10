Calciomercato Reggina: due squadre in pressing su Liotti. Ritorno di fiamma per Obi

La Reggina al momento lo ritiene uno di quelli incedibili, anche se nel calciomercato, come ci ha spiegato più volte il ds Taibi, nasconde insidie e imprevedibilità.

Ascoli ed Alessandria su Liotti. La Reggina insiste per Obi

Daniele Liotti è il calciatore che mister Aglietti vorrebbe con sè per la prossima stagione, essendo tra i pochi elementi duttili e quindi collocabile in più zone del campo. Ascoli ed Alessandria sono le società maggiormente interessate all’esterno, anche se al momento pare non vi sia stata alcuna richiesta ufficiale. Secondo il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira, la Reggina non avrebbe mollato la presa sul centrocampista Obi. Il costo dell’ingaggio è ancora elevato ma si spera di trovare un punto di incontro.