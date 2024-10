Calciomercato: la Reggina ha scelto il portiere di qualità ed esperienza

A pochi giorni dal ritiro, la priorità, per stessa ammissione del Ds Taibi, è quella di riuscire a consegnare a mister Aglietti il portiere titolare.

Leggi anche

La spunterà Micai su Vigorito

C’è stato un lungo confronto con il Lecce per Vigorito e con la Salernitana per Micai. Più volte l’uno ha sorpassato l’altro in un percorso che adesso sembra in dirittura d’arrivo. La Reggina ha scelto Micai che è pronto ad accettare il trasferimento in amaranto, dopo che la Salernitana ha risolto la delicatissima questione riguardante il trust. Il Lecce per Vigorito aveva inserito nella trattativa euro 25mila in caso di salvezza o play off.