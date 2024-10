Calciomercato, Corvino: ‘Sto trattando con la Reggina per Vigorito a zero euro ma…’

Nel corso della presentazione di Alessandro Tuia, il Ds del Lecce Pantaleo Corvino ha parlato delle tante operazioni che la società pugliese dovrà effettuare, tra queste anche quella del portiere Vigorito:

“Per Vigorito c’è in corso una trattativa con la Reggina, il ragazzo ha chiesto di essere ceduto e ho chiesto al club calabrese di non tirare fuori un euro, pur di accontentare il calciatore. Ho chiesto 25.000 euro come premio salvezza della Reggina e 25.000 in caso di playoff”. Dichiarazioni riprese da calciolecce.it