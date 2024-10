Reggina: Taibi, tutto sul calciomercato. Portieri, prossimi arrivi e l’attaccante

Il resoconto di una prima parte di calciomercato, che ha visto la Reggina protagonista come sempre. Ha fatto il punto della situazione il Ds Taibi a Gazzetta del Sud:

“Abbiamo preso Regini. E’ un calciatore di esperienza, ha fatto la serie A e per caratteristiche piace al nostro tecnico, siamo soddisfatti di questa operazione. Abbiamo bisogno di profili come Regini, gente che ha voglia di rivalsa e di essere protagonista. Ricci è un calciatore che seguiamo con particolare attenzione, ma non è facile, restiamo vigili, Laribi arriverà a Reggio i primi giorni della prossima settimana”.