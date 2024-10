Calciomercato Reggina: per Aglietti il Ds Taibi cala il tris. I colpi messi a segno

L’80% dell’organico prima della partenza per il ritiro. E’ questo l’obiettivo del Ds Taibi che spera di poter centrare, ma per farlo ha ancora una settimana per riuscire a chiudere per il portiere titolare, un difensore ed un esterno.

Tre acquisti pronti per essere annunciati

Quello di mercoledi doveva essere il giorno di Vasco Regini anche se lo stesso Taibi aveva anticipato la chiusura della trattativa e quindi una sola firma da apporre per renderla ufficiale, stesso discorso per Laribi. Il sito del noto giornalista Alfredo Pedullà, scrive anche di una trattativa con Federico Ricci pronta per essere perfezionata:

“E’ fatta per Vasco Regini alla Reggina. Mercoledì doveva essere il giorno giusto per chiudere gli accordi con il difensore svincolato, c’è già stato lo scambio di documenti. Contratto biennale, un profilo voluto da Aglietti. Intanto, si sta sempre più avvicinando Federico Ricci, un colpo importante, sul punto di essere perfezionati gli accordi con il Sassuolo in un discorso che comprende il portiere Turati. Martedì prossimo, invece, si unirà al gruppo anche Karim Laribi“.