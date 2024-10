Calciomercato Reggina: per il portiere, sorpasso e controsorpasso. Micai e Vigorito

Lo aveva detto il Ds Taibi: “Sarà il mercato delle idee e che premierà chi riuscirà ad avere più pazienza“. Ed il dirigente amaranto di pazienza ce ne sta mettendo davvero tanta per riuscire ad arrivare a quello che sarà il prossimo portiere titolare della Reggina.

Lotta a due tra Micai e Vigorito

Nel corso di queste settimane solo due nomi sono sempre venuti fuori dalle dichiarazioni di Taibi, Micai e Vigorito. Entrambi hanno manifestato entusiasmo e voglia di indossare la maglia della Reggina, ma purtroppo non decideranno solo loro. Per quello che riguarda Vigorito, il Lecce ha chiesto un indennizzo a raggiungimento di obiettivo, mentre la situazione Micai era legata fino a questo pomeriggio alla questione Salernitana. I granata hanno ottenuto l’ok per il trust ed ora si attendono notizie sponda granata per capire se il portiere potrà essere liberato, domani potrebbe essere la giornata decisiva. Il procuratore del calciatore Battistini ha espressamente dichiarato che la volontà c’è, ma tutto dipenderà dalla società campana che, probabilmente, ha avuto richieste anche da qualche altra società.

Proposto Donnarumma

Nel frattempo alla Reggina è stato proposto l’estremo difensore Antonio Donnarumma, fratello del più famoso Gianluigi, passato dal Milan al PSG e grandissimo protagonista agli Europei con la Nazionale Italiana. Da quello che filtra al momento, il Ds Taibi ha preso atto della proposta, ma punta a chiudere uno tra Micai e Vigorito.