Calciomercato: la Reggina punta un centrocampista del Monza

La Reggina continuerà a chiudere altre trattative in corso, nella speranza di poter allo stesso tempo cedere qualcuno dei calciatori in esubero. Il Ds Taibi prosegue anche il suo lavoro esplorativo alla ricerca di quei giocatori che andrebbero a completare l’organico, pur non rappresentando prime linee assolute.

Secondo quanto raccolto da tuttoC gli amaranto sarebbero interessati ad Andrea Palazzi, lo scorso anno in prestito al Palermo (24 presenze) e di proprietà del Monza. Sul giocatore insieme alla Reggina pare si sia fatto avanti anche il Bari, pronto a chiudere anche per D’Errico, con i brianzoli dai tempi della D e lasciato libero di accasarsi con la compagine pugliese. Non trova conferme, invece, l’interesse per Raddrezza della Reggiana.