Calciomercato Reggina, Tempestilli: ‘I nomi che leggo non mi piacciono’

Prima responsabile del settore giovanile della Reggina, poi Direttore Generale e poi ancora le dimissioni per divergenze con il presidente Luca Gallo. Antonio Tempestilli, interpellato da calciomercato.it, ha parlato degli amaranto e delle operazioni di mercato che la società sta portando avanti:

“I nomi che leggo non mi piacciono”

“Spero possa fare un buon campionato, i nomi che leggo non mi piacciono. La società sta cercando giocatori ‘datati’, io avrei puntato su profili più giovani. Non sono andato via per questo, i motivi sono svariati.Il mio modo di lavorare era diverso da quello del presidente e ho preferito prendere altre strade. E’ stata una bella esperienza, la Reggina rimarrà sempre nel mio cuore”.