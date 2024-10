Calciomercato: Taibi rimette Menez al centro del progetto

Ci sono almeno otto giocatori ancora da collocare, ma il Ds Taibi è sicuro di riuscire a risolvere con tutti e quindi trovare una sistemazione. Più volte in questa prima parte di calciomercato tra i possibili partenti, è stato inserito anche Jeremy Menez, per il quale è arrivata anche qualche richiesta. Non è escluso che fino alla fine di questa prima finestra il francese possa ricevere altre richieste, ma al momento, secondo quanto riferisce il dirigente amaranto a Gazzetta del Sud, rimane un punto fermo per la Reggina:

Menez ed il suo futuro alla Reggina

“Menez è un calciatore della Reggina e credo che possa essere l’arma in più in questo campionato, le sue qualità tecniche non si discutono. Poi certo, tutto può accadere e nulla si può escludere, il calciomercato è imprevedibile”.