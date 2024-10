Calciomercato Reggina: Taibi pronto ad annunciare anche Ricci

Prende forma la Reggina di mister Aglietti. Esperienza e qualità in tutti i reparti

Meno uno. Sabato 10 luglio prenderà il via la stagione 2021/22. Squadra e staff tecnico si ritroveranno al Centro Sportivo Sant’Agata, per sostenere le visite mediche ed i test atletici di rito. La prima parte del ritiro pre-campionato si svolgerà a Sarnano, provincia di Macerata, da mercoledì 14 luglio a giovedì 29 luglio.

La società conta di ufficializzare prima dell’inizio della preparazione altri giocatori, alcuni dei quali da ritenersi a tutti gli effetti dei calciatori della Reggina, come Regini, Turati e Laribi. E con il Sassuolo è praticamente conclusa la lunga rincorsa per Federico Ricci. Le parti hanno trovato l’accordo, grazie anche alla volontà del calciatore di vestire la maglia amaranto. Per mister Aglietti un esterno di grande qualità.