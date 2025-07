L’Asd Pretty Woman conquista tutti con il Gran Galà 2025

Grande successo per il Gran Gala’ 2025 dell’Associazione Pretty Woman di Eugenia Galimi tenutosi presso i campetti del Reggio Village sul Viale Messina.

Oltre cinquecento i cittadini che si sono recati ad applaudire il gruppo coordinato dal Presidente Eugenia Galimi.

Il pubblico, oltre ad ammirare le esibizioni dei vari gruppi partecipanti, con la novità quest’anno della presenza e della collaborazione dell’associazione Grace di Lidia Papisca che insieme agli associati Pretty Woman ha realizzato uno splendido e applauditissimo flashmob, ha potuto anche cimentarsi in pista personalmente durante le pause dello spettacolo.

Apprezzatissime durante la serata le esibizioni canore della bravissima Aurora Petulla’.

Presente il Consigliere Comunale Mario Cardia che e’ intervenuto nel corso della serata esprimendo grande soddisfazione e complimentandosi con tutti coloro che hanno collaborato al successo dell’iniziativa:

«Una serata davvero speciale, piena di sorprese, una festa per salutare e celebrare un anno ricco di successi per Eugenia Galimi e tutto il suo staff», quanto dichiarato dal consigliere comunale che continua poi: «Esprimo grande soddisfazione per questi traguardi raggiunti, per il luogo scelto che valorizza come merita la periferia sud che ha bisogno di eventi di qualità come questi, rivolgo poi un plauso particolare e strameritato a tutto lo staff tecnico della Asd Pretty Woman, ad Antonella Vinci, Noemi Montalto, Stefano Ripepi, ed in particolar modo alla presidente Eugenia Galimi, ricordando un’annata entusiasmante culminata con il grande successo di pubblico e spettacolo del Gran Galà 2025.