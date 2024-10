Calciomercato: la Reggina fa sul serio per Matos, ma c’è solo una condizione per prenderlo

Quando al Ds Taibi è stato chiesto cosa sarà di questa parte finale di calciomercato, con le operazioni soprattutto in entrata di fatto concluse, tranne l’arrivo di qualche altro Under, è stata questa la sua risposta: “Saremo vigili“.

Può arrivare Matos, ma deve essere ceduto Montalto

Perchè probabilmente, conoscendo le dinamiche che caratterizzano soprattutto la parte finale del mercato, il dirigente amaranto non ha escluso che ci potessero essere altri movimenti in entrata di una certa rilevanza. E’ di ieri la notizia di un serio interessamento per Ryder Matos, giocatore di proprietà dell’Udinese e che mister Aglietti conosce bene per averlo avuto al Verona. Uno di quei calciatori che nella zona offensiva riesce a fare la differenza per qualità e capacità realizzative e che i tifosi della Reggina hanno bene in mente, essendo stato lui a realizzare la rete del 2-0 in quella pesante sconfitta di Empoli e la terza nella gara di ritorno, con gli amaranto sempre battuti per 3-0. Ma ad oggi c’è una sola condizione per portare avanti ogni trattativa e cercare di concluderla, cedere un altro attaccante. E le indicazioni portano ad un solo calciatore, Adriano Montalto. In scadenza nel prossimo giugno, l’attaccante è fortemente corteggiato dal Padova e su di lui timidi approcci anche del Pescara. Montalto con l’arrivo di Galabinov potrebbe avere meno spazio, pur essendo un giocatore utile alla causa. Dopo il match contro la Ternana, se ne potrà capire di più. In uscita sempre in valutazione la posizione di Situm, ricordiamo che nella lista Over, c’è un elemento in più.