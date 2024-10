Calciomercato Reggina: in tre pronti ad uscire la settimana prossima

La Reggina dopo 53 anni cerca il colpo sull’ostico campo della Ternana per proseguire quanto di buono fatto vedere in occasione della prima uscita stagionale contro la Spal (a proposito, la squadra di Venturato è andata a pareggiare e forse meritava qualcosa in più, in casa dell’Ascoli). Inzaghi ed i suoi sono concentrati su quello che è il rettangolo di gioco, mentre la società in questi ultimi dieci giorni di calciomercato dovrà provvedere a ridurre il numero di calciatori in organico, con almeno sette operazioni in uscita.

Le operazioni in uscita

Quelli più vicini al trasferimento altrove sono: il centrocampista Gavioli richiesto dal Pescara e dalla Pro Patria, l’esterno Situm, convocato alla prima uscita ed escluso dalla lista di stasera, che potrebbe passare all’altra Reggio, visto che la compagine emiliana ha mostrato grande interesse verso il calciatore e poi Montalto ormai totalmente fuori dai giochi e molto richiesto in serie C. Da sistemare anche i vari Laribi, Marcucci, Ejjaki. Da capire bene la posizione del giovane attaccante Di Stefano, uno dei primi acquisti quando ancora si pensava di affidare la panchina a Stellone, probabilmente ad oggi non ha ancora convinto mister Inzaghi.