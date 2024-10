Calciomercato: Reggina e Monza sullo stesso obiettivo

Gli amaranto cercano un nuovo attaccante. Sarà un Over o un Under?

Nonostante per gran parte della stagione il Cosenza si sia trovato nella parte più bassa della classifica, il centravanti Raul Asencio si è comunque messo in buona evidenza. Alla fine, con i rossoblu protagonisti di uno straordinario post lockdown e la conquista di una insperata salvezza, il giocatore di proprietà del Genoa ha concluso la stagione con 18 presenze e sette reti.

La Reggina da tempo ha chiesto informazioni sul calciatore e quando Taibi fa riferimenti a nuovi appuntamenti con Mino Raiola, tra i tanti calciatori legati al noto procuratore, c’è anche il giovane attaccante. L’interesse per quest’ultimo non è solo della Reggina ma, secondo quanto riferiscono i colleghi di tuttomonza.it “Galliani avrebbe già sondato il terreno sia con il club ligure sia con l’entourage del calciatore in vista della prossima stagione. Su Asencio c’è anche un’altra neo promossa come la Reggina”.

Sul fronte amaranto resta da capire se l’idea del Ds Taibi è quella di irrobustire il reparto offensivo con un altro Over, oppure “alleggerirlo” con un giovane, ricordando il forte interesse anche per Charpentier.