Calciomercato Reggina: ultimo tassello dal Monza per una difesa quasi pronta

Adesso si, la Reggina sta prendendo decisamente forma. E sul mercato da quanto dichiarato dai due volti nuovi presentati oggi al centro sportivo S. Agata, Obi e Camporese, un peso rilevante sembra averlo il tecnico Pippo Inzaghi. Per entrambi decisiva la telefonata del tecnico per l’esposizione del progetto e poi per convincerli ad accettare il trasferimento.

L’area tecnica formata dal Dg Martino e dal Ds Taibi si muove secondo le indicazioni dell’allenatore il quale a breve dovrà anche comunicare quelli che sono i calciatori fuori dalla sua idea tecnica e tattica e l’impressione è che anche per quest’anno sarà dura battaglia per riuscire a sistemare tutti. Nel frattempo è stato ufficializzato l’altro portiere Federico Ravaglia, nuovo tassello di un reparto, quello difensivo, ormai quasi completo. Perchè quasi? Perchè da Monza arrivano notizie di un interessamento per il jolly Sampirisi, uno dei protagonisti della promozione in serie A della compagine brianzola. Potrebbe essere l’ultimo elemento di un reparto che oggi insieme ai portieri Ravaglia e Colombi conta anche Loiacono, Cionek, Camporese, a breve Gagliolo (già preso), Giraudo e Liotti. Teniamo per il momento fuori Franco e Aya tra quelli sicuri di andare via. Non è escluso che possa andare via qualcuno tra Loiacono, Cionek e Liotti.