Calciomercato Reggina: tre obiettivi chiari, uno per reparto. Ma nulla è scontato

Dal possibile quasi nulla di fatto di qualche settimana addietro, alla necessità di intervenire ed anche in maniera decisa. Vi abbiamo sempre detto che il calciomercato è una evoluzione continua e spesso condizionato da eventi e situazioni che mutano velocemente. La Reggina ha più volte ribadito di non avere assilli e soprattutto in attacco di poter contare sui vari Menez, Gori, Santander e Galabinov pronto al rientro. Con la cessione del Ropero, i margini per poter agire si sono ampliati e le difficoltà della squadra nelle ultime gare hanno portato ad analisi più approfondite. Oltre all’obiettivo di rendere più competitivo l’organico, c’è da prendere in considerazione quanto accaduto nelle ultime settimane tra infortuni, squalifiche e cali di rendimento. A Bolzano la Reggina si è presentata con diverse defezioni e per Inzaghi sono mancate le alternative in modo particolare tra difesa e centrocampo. Da giorni si parla di obiettivi chiari individuati per ogni reparto. Tuia per la difesa, Viola per il centrocampo, La Mantia per l’attacco. Giocatori validissimi ma proprio per questo non facilmente raggiungibili per la resistenza delle società di appartenenza. Vedremo quello che verrà fuori in questi due giorni, volgendo lo sguardo anche alle operazioni in uscita.

Leggi anche