Calciomercato Reggina: due gli obiettivi principali, per altro bisogna aspettare…

Il mercato parte ufficialmente il prossimo 2 gennaio 2023, ma da tempo tra società, procuratori e direttori sportivi, i discorsi sono già avviati. La Reggina secondo quanto dichiarato dal suo presidente non ha bisogno di rinforzarsi, ma ci sono almeno due obiettivi che si vogliono portare a termine per dare ulteriore forza ad un organico comunque già abbastanza attrezzato. Quando una squadra si trova al secondo posto della classifica con un percorso effettuato come quello degli amaranto, il rischio è sempre di poter rompere qualche pezzo di un giocattolo quasi perfetto ed allora insieme alla individuazione di coloro che possono essere gli elementi giusti da mettere a disposizione del tecnico Inzaghi, le valutazioni dovranno riguardare non solo la parte tecnica e tattica, ma anche quella comportamentale.

Due gli obiettivi principali

Dicevamo degli obiettivi principali. Oggi la Reggina sul mercato cerca sicuramente un portiere ed un attaccante. Ravaglia è l’indiziato numero uno a lasciare l’amaranto, allo stesso tempo si è alla ricerca di un estremo difensore forte, che possa fare la differenza e con esperienza. Il vecchio pallino del Ds Taibi è Sirigu, in forza al Napoli ma come vice, già cercato la scorsa estate. Trattativa non semplice per il costo del suo ingaggio ed una buona concorrenza. Poi le suggestioni come quella che riguarda Handanovic, mentre sempre più defilate le posizioni di Berisha e Radu. In attacco al momento si segue una sola pista, quella che porta a Francesco Forte del Benevento. Inzaghi lo vorrebbe portare in amaranto, ma le difficoltà dei sanniti in questo girone di andata potrebbero indurre mister Cannavaro ad una riflessione più profonda rispetto ad una sua cessione.

Il mercato in uscita

Per quello che riguarda eventuali altri movimenti in entrata, quindi esterno basso, un nuovo difensore centrale, un elemento in più in mezzo al campo ed una alternativa sulle corsie esterne d’attacco, molto dipenderà da quello che sarà il mercato in uscita. In piena valutazione soprattutto i due calciatori che costano parecchio alle casse della società come Obi e Santander, e poi tutti quelli che si sono visti poco o nulla come Lombardi, Dutu, Agostinelli e Bouah. Dovessero crearsi le giuste condizioni, si cercheranno nuove alternative per ogni reparto, altrimenti, come detto in apertura, portiere e punta centrale, poi per il resto tutto rimarrebbe invariato.