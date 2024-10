Calciomercato Reggina: obiettivo un attaccante o forse due

Impegno totale sul mercato per portare alla corte di Pippo Inzaghi un portiere ed un attaccante. Sono queste le priorità, ma con le linee guida dettate dalla società quindi senza esborsi economici esagerati e soprattutto nella logica delle entrate che dovranno far corrispondere anche alcune uscite. In questo senso si lavora da giorni per trovare insieme al suo procuratore una soluzione per Federico Santander, calciatore arrivato con grandi aspettative ed ambizioni e praticamente quasi mai visto in campo.

Un attaccante, forse due. Dipende

Dicevamo dell’attaccante. Tanti i sondaggi fatti dal Ds Taibi, nel mirino grandi nomi come quelli di Coda, Forte, Inglese, La Mantia, Moreo, tutti però costosissimi e con le società di appartenenza abbastanza resistenti nel cederli a squadre concorrenti. La Reggina l’attaccante lo cerca, lo vuole, ma non sarà una operazione semplice da condurre in porto, anche per questo motivo il direttore sportivo ha iniziato a perlustrare il mercato estero. Nel frattempo è in valutazione anche la posizione di Gori. Il centravanti di proprietà della Fiorentina piace ad Inzaghi che in questa stagione poche volte lo ha impiegato da titolare, ma praticamente sempre lo ha inserito a partita in corso. Da capire quanto questa situazione possa stare bene al calciatore e quanto invece lo stesso avverte la necessità di giocare di più. Qualora dovesse prevalere questa seconda ipotesi, la Reggina potrebbe perderlo ed a qualche punto inevitabile la sua sostituzione probabilmente con un altro elemento, comunque giovane. Ed allora gli attaccanti nuovi potrebbero essere due. E’ tutto in fase di evoluzione.