Calciomercato Reggina: sondaggi per 5 attaccanti, nessuna trattativa

Non è un mistero che la Reggina cerchi con grande insistenza un attaccante. Sta provando a dare una sistemazione a Santander ormai totalmente fuori dal progetto tecnico e spera di sostituirlo con un centravanti forte, di categoria, garanzia in fatto di realizzazioni e che possa fare la differenza. Il Ds Taibi i suoi sondaggi li ha iniziati prima di Natale con una perlustrazione che ha visto nel mirino del dirigente amaranto nomi di spessore. Sono vere le voci su Coda, ma risalgono ad almeno tre settimane addietro e si sono fermate alla semplice telefonata, come assolutamente corrispondenti alla realtà gli interessamenti per Forte, sul quale c’è una agguerrita concorrenza ed una richiesta del Benevento molto alta. Contatti minimi e richiesta di informazioni su Inglese e La Mantia, mentre nelle ultime ore si è parlato anche di Moreo, attaccante attualmente al Brescia e che Inzaghi conosce molto bene. Tanti contatti, nessuna trattativa ancora avviata.

