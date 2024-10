Reggina-Spal: alla ripresa massima attenzione ai cartellini gialli

Ultima settimana di sosta per il campionato di serie B. L’andata è stata entusiasmante ed avvincente anche per un osservatore esterno, caratterizzata da un buon calcio espresso da diverse squadre e le solite sorprese. Come nella parte alta della classifica che vede due compagini che ad inizio stagione nessuno dava per favorite vedi la capolista Frosinone ed a seguire la Reggina. Saranno loro le squadre da battere a partire dalla ripresa, fissata per il prossimo 14 gennaio e per gli amaranto subito l’impegno casalingo con la Spal. In attesa di quello che potrà accadere o arrivare dal mercato, gli amaranto molto probabilmente schiereranno gli stessi uomini visti fino al momento con l’eccezione rappresentata dallo squalificato Pierozzi. Ed a proposito di squalificati, massima attenzione ai cartellini gialli. Tre titolarissimi si trovano in diffida e sono Fabbian, Majer e Menez. Alla prossima ammonizione saranno fuori.

